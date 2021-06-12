Аршавин резко высказался о сборной России и предъявил претензии к составу

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
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Аршавин считает, что сборная России стала слабее

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что нынешний уровень его национальной сборной существенно упал. По его словам, команда Станислава Черчесова играет в более прагматичный футбол, что сказывается на зрелищности.

Аршавин вспомнил свои выступления за сборную РФ, в частности, на Евро-2008. Он заявил, что "мы были более бесшабашными". "Сейчас акцент на надежность и дисциплину, а у нас – на азарт, хаос, и как пойдет", – приводит его слова "Чемпионат".

Также есть у бывшей звезды "Зенита" и лондонского "Арсенала" вопросы к общему уровню сборной. Он считает, что раньше команда была гораздо сильнее. "Даже на нынешнюю сборную смотришь – в нашей команде эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров. Не, ну в 23 попали бы Головин, Фернандес, может быть, Дзюба", – заявил Аршавин.

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Присутствие в сборной России натурализованных игроков ему тоже не нравится. "Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против".

Сборная России

Напомним, матчи Евро-2020 можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, сборная России на Евро-2020 сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Первый матч команда Черчесова проведет в Санкт-Петербурге, где и столкнется с фаворитами группы. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка.

Группы Евро-200.
Календарь группового этапа Евро-2020.
Распсисание плей-офф Евро-2020.

Украина стартует на Евро-2020 матчем против Нидерландов. Встреча пройдет в Амстердаме.

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