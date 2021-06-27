Бельгия – Португалия: смотреть онлайн-трансляцию 1/8 финала Евро-2020

Сборные Португалии и Бельгии сыграют в 1/8 финала в центральном матче 27 июня на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Поединок примет испанская Севилья на стадионе "Ла-Картуха".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Португалия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БЕЛЬГИЯ – ПОРТУГАЛИЯ

Евро-2020. 1/8 финала

Севилья, стадион "Ла-Картуха"

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Видео дня

Арбитр VAR: Марко Фритц (Германия)

Бельгия – Португалия – 0:0

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13 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! В Севилье пройдет невероятно интересный поединок плей-офф Евро-2020. Путевку в четвертьфинал разыграют действующие чемпионы и лидер мирового рейтинга.

Сборная Бельгии уверенно выиграла группу В. Команда испанского специалиста Роберто Мартинеса добыла три победы в трех матчах, обыграв Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0).

В свою очередь португальцы стали третьими в квартете F. Чемпионы Европы разгромили Венгрию (3:0), уступили Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2). Это позволило "европейским бразильцам" войти в число лучших коллективов среди тех, которые стали предпоследними в группах.

Команды провели между собой 18 матчей. Пять выиграла Бельгия, шесть остались за португальцами, а еще семь раз была зафиксирована ничья.

В последний раз соперники встречались в товарищеской игре в июне 2018 года в Брюсселе. Тогда в поединке не было забитых мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2020 установил исторический рекорд мирового футбола.

Кроме того, форвард "Ювентуса" находится в шаге от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории выступлений за национальные команды.