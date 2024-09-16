'Бегали со своим флагом': чемпион мира из РФ обвинил украинцев в провокациях

Российский каноист Алексей Коровашков пожаловался на то, что украинские спортсмены на этапах Кубка мира якобы устраивали провокации в отношении атлетов из РФ. Шестикратный чемпион мира посчитал некорректным патриотизм наших соотечественников, которые выступали с национальной символикой.

Видео дня

Об этом Коровашков заявил в интервью порталу Metaratings. Бронзовый призер Олимпиады-2012 и уроженец украинского Степногорска также добавил, что польские спортсмены отказывались от традиционных рукопожатий, продемонстрировав свое отношение к представителем страны-агрессорки.

"На первых этапах Кубка мира в этом сезоне ощущалось давление на нас. Украинцы бегали вокруг нас со своим национальным флагом, кричали, ухали, в общем провоцировали. Но когда они поняли, что мы не ведемся на провокации, подостыли и перестали это делать. На чемпионате Европы польские гребцы не протянули нам руку для традиционного рукопожатия на пьедестале и отказались фотографироваться вместе с нами", – сказал Коровашков.

Ранее он признавался, что избегал даже взглядов с украинскими спортсменами во время проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, Алексей Коровашков рассказал, что представителям РФ запрещали даже упоминать название страны-агрессорки во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!