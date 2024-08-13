Призер ОИ из РФ пожаловался, что ему запретили произносить 'Россия' на Олимпиаде-2024

Российский каноист Алексей Коравошков пожаловался на то, что представителям РФ запрещали даже упоминать название страны-агрессорки во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсмен, который принимал участие в соревнованиях в так называемом нейтральном статусе, при этом отметил, что к нему хорошо относились на турнире.

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Об этом Коравошков заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бронзовый призер Лондона-2012, который в паре с Захаром Петровым занял четвертое место в финале двоек на дистанции 500 метров, добавил, что многие спортсмены просто не знали, какую страну он и его партнер представляют.

"Все было отлично! Россиян поддерживали. Но некоторые иностранцы не понимали, что за форма такая у нас с надписью AIN. Они спрашивали: а вы случайно не из ОАЭ? А нам нельзя было говорить, что мы из России. Нам запретили произносить название страны? Да, настоятельно просили не упоминать нашу страну", – сказал Коравошков.

Ранее российская синхронистка Алла Шишкина возмутилась тем, что во время Олимпийских играх 2024 года практически не упоминали спортсменов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приписала "золото" немецкой спортсменки команде из РФ.

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