Каноист Алексей Коровашков признался, что избегал даже взглядов с украинцами во время проведения Олимпийских игр 2024 года, которые на минувших выходных завершились в Париже. По словам россиянина, он и его партнеры по сборной Захар Петров и Олеся Ромасенко не контактировали с нашими соотечественниками.

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Об этом Коровашков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 32-летний уроженец Степногорска Запорожской области, который пять раз выигрывали чемпионат мира, назвал свое поведение необходимостью, "чтобы не было конфликтов и провокаций".

"Украинцы? Пересекались. Глаза в пол – что они, что мы – и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций", – сказал Коровашков. До этого он также сообщил, что в Париже-2024 ему запретили говорить "Россия".

В свою очередь Ромасенко также рассказывала, что не общалась с украинскими спортсменами. "Мы стараемся не разговаривать, не заводим диалоги, чтобы не поднимать больные темы. Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся – в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал – ни на разговоры, ни на конфликты", – отмечала она во время Игр.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист Дмитрий Губерниев внезапно пришел к выводу, что мировой спорт прекрасно себя чувствует без российских спортсменов на международных турнирах.

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