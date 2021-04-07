Сенсация в Мюнхене: результаты 1/4 финала Лиги чемпионов 7 апреля

В Лиге чемпионов в среду, 7 апреля, состоялись очередные матчи 1/4 финала. "Бавария" неожиданно дома проиграла ПСЖ (3:2), а "Челси" на выезде был сильнее "Порту" (2:0).

Перед игрой букмекеры были уверены в победе немцев, принимая ставки на их победу с коэффициентом 2,03. Для немцев это стало первым поражением за последние 20 игр.

Прогноз букмекеров на матч "Бавария" - ПСЖ

Матч в Мюнхене начался ураганно. Гости открыли счет на 148-й секунде. Киллиан Мбаппе после паса Неймара мощнейшим ударом пробил Нойера. Это стало вторым самым быстрым забитым голом в истории ПСЖ в Лиге чемпионов.

Спустя 11 минут Дракслер сделал счет 2:0, но Матео Лаос зафиксировал офсайд.

"Бавария" очень плохо вошла в игру и выглядел полностью беспомощной. Мяч практически не задерживался в центральном круге, опасные моменты возникали один за другим и на 28-й минуте ПСЖ забил уже легитимный 2-й гол. Неймар с правого фланга ввел Маркиньоса один на один с Нойером. Центральный защитник мягко принял мяч и легко расправился с голкипером.

Однако концовка тайма уже полностью проходила под диктовку мюнхенцев. Перед перерывом Шупо-Мотинг вернул хозяев в игру точным ударом головой.

После перерыва инициативой владел уже клуб из Германии. "Бавария" просто повисла на воротах француза и Кейлору Навасу пришлось отпахивать по-полной, чтобы сохранить победный счет.

На 60-й минуте оборона гостей дала сбой и Мюллер сравнял счет 2:2.

Мюнхенцы пытались развить свое преимущество, но в итоге снова пропустили. Мбаппе раскачал соперника и после обманного движения пробил между ног, в ближний угол – 2:3.

Концовка прошла в прессинге от "Баварии", но на счете это не отобразилось.

"Бавария" Германия – ПСЖ Франция 2:3 (1:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 3 Мбаппе, 0:2 – 28 Маркиньос, 1:2 – 37 Шупо-Мотинг, 2:2 – 60 Мюллер, 2:3 – 68 Мбаппе.

Бавария – Нойер, Павар, Люка Эрнандес, Алаба, Зюле (Боатенг, 42), Сане, Горетцка (Дэвис, 33), Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг, Киммих.

ПСЖ – Навас, Диалло (Баккер, 46), Маркиньос (Эррера, 30), Дагба, Кимпембе, Гуйе, Ди Мария (Кин, 71), Данилу Перейра, Дракслер, Мбаппе, Неймар (Рафинья, 90).

Предупреждения: Люка Эрнандес (35), Дракслер (62), Киммих (70), Боатенг (72), Шупо-Мотинг (89).

Судьбу параллельной встречи решил мастерский гол, забитый Маунтом незадолго до перерыва. "Драконы" хорошо начали игру и контролировали ее, но под конец тайма допустили ошибку. Санусси попытался перехватить пас Жоржиньо на Маунта и провалился. Мейсон убрал мяч под себя, вошел в штрафную и идеально прострелил в дальний угол.

Стандарты "Порту" создали ряд проблем для "синих", но хозяевам так и не удалось довести свои усилия до логического конца, вместо этого пропустив второй гол. .

За 5 минут до финального свистка Чилуэлл получил мяч от Ковачича слева, сместился в центр, обыграл голкипера и защитников и с близкого расстояния забил в пустые ворота.

"Порту" Португалия – "Челси" Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 32 Маунт, 0:2 – 85 Чилуэлл.

Порту – Марчесин, Манафа (Франсишку Консейсау, 83), Сануси, Пепе, Мбемба, Корона, Отавио (Фабиу Виейра, 83), Марега (Тони Мартинес, 83), Урибе, Диас, Груйич.

Челси – Менди, Джеймс (Тиаго Силва, 80), Аспиликуэта, Кристенсен, Чилуэлл, Маунт (Канте, 80), Ковачич (Эмерсон, 90), Хавертц (Жиру, 65), Жоржиньо, Рюдигер, Вернер (Пулишич, 65).

Предупреждения: Мбемба (63), Груйич (79).

Ответные матчи пройдут через 6 дней, 13 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мадридский "Реал" дома одолел "Ливерпуль" (3:1), а "Манчестер Сити" на "Этихаде" на последних минутах спас победу над дортмундской "Боруссией" (2:1).