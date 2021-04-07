Сенсація в Мюнхені: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 7 квітня

У Лізі чемпіонів в середу, 7 квітня, відбулися чергові матчі 1/4 фіналу. "Баварія" несподівано вдома програла ПСЖ (3:2), а "Челсі" на виїзді був сильнішим за "Порту" (2:0).

Перед грою букмекери були впевнені в перемозі німців, приймаючи ставки на їх перемогу з коефіцієнтом 2,03. Для німців це стало першою поразкою за останні 20 ігор.

Прогноз букмекерів на матч "Баварія" – ПСЖ

Матч в Мюнхені почався ураганно. Гості відкрили рахунок на 148-й секунді. Кілліан Мбаппе після пасу Неймара найпотужнішим ударом пробив Нойєра. Це стало другим найшвидшим забитим голом в історії ПСЖ в Лізі чемпіонів.

Через 11 хвилин Дракслер зробив рахунок 2:0, але Матео Лаос зафіксував офсайд.

"Баварія" дуже погано увійшла в гру і виглядав повністю безпорадною. М'яч практично не затримувався в центральному колі, небезпечні моменти виникали один за іншим і на 28-й хвилині ПСЖ забив вже легітимний 2-й гол. Неймар з правого флангу ввів Маркіньоса один на один з Нойєром. Центральний захисник м'яко прийняв м'яч і легко розправився з голкіпером.

Однак кінцівка тайму вже повністю проходила під диктовку мюнхенців. Перед перервою Шупо-Мотінг повернув господарів в гру точним ударом головою.

Після перерви ініціативою володів вже клуб з Німеччини. "Баварія" просто повисла на воротах француза і Кейлору Навасу довелося вiдпрацьовувати по-повній, щоб зберегти переможний рахунок.

На 60-й хвилині оборона гостей дала збій і Мюллер зрівняв рахунок 2:2.

Мюнхенці намагалися розвинути свою перевагу, але в підсумку знову пропустили. Мбаппе розгойдав суперника і після обманного руху пробив між ніг, в ближній кут – 2:3.

Кінцівка пройшла в пресингу від "Баварії", але на рахунку це не відобразилося.

"Баварія" Німеччина – ПСЖ Франція 2:3 (1:2, 1:1)

Голи: 0:1 – 3 Мбаппе, 0:2 – 28 Маркіньос, 1:2 – 37 Шупо-Мотінг, 2:2 – 60 Мюллер, 2:3 – 68 Мбаппе.

Баварія – Нойер, Павар, Люка Ернандес, Алаба, Зюле (Боатенг, 42), Сані, Горетцка (Девіс, 33), Коман, Мюллер, Шупо-Мотінг, Кімміх.

ПСЖ – Навас, Діалло (Баккер, 46), Маркіньос (Еррера, 30), Дагба, Кімпембе, Гуйє, Ді Марія (Кін, 71), Данилу Перейра, Дракслер, Мбаппе, Неймар (Рафінья, 90).

Попередження: Люка Ернандес (35), Дракслер (62), Кімміх (70), Боатенг (72), Шупо-Мотінг (89)

Долю паралельної зустрічі вирішив майстерний гол, забитий Маунтом незадовго до перерви. "Дракони" добре почали гру і контролювали її, але під кінець тайму припустилися помилки. Сануссі спробував перехопити пас Жоржиньо на Маунта і провалився. Мейсон прибрав м'яч під себе, увійшов в штрафний і ідеально прострілив в дальній кут.

Стандарти "Порту" створили ряд проблем для "синіх", але господарям так і не вдалося довести свої зусилля до логічного кінця, натомість пропустивши другий гол.

За 5 хвилин до фінального свистка Чілуелл отримав м'яч від Ковачіча зліва, змістився в центр, обіграв голкіпера і захисників і з близької відстані забив у порожні ворота.

"Порту" Португалія – "Челсі" Англія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 32 Маунт, 0:2 – 85 Чілуелл.

Порту – Марчесін, Манафа (Франсишку Консейсау, 83), Санусі, Пепе, Мбемба , Корона, Отава (Фабіу Вієйра, 83), Марега (Тоні Мартінес, 83), Урібе, Діас, Груйіч.

Челсі – Менді, Джеймс (Тіаго Сілва, 80), Аспілікуета, Крістенсен, Чілуелл, Маунт (Канте, 80), Ковачич (Емерсон, 90), Хавертц (Жиру, 65), Жоржина, Рюдігер, Вернер (Пулішіч, 65).

Попередження: Мбемба (63), Груйіч (79).

Матчі-відповіді пройдуть через 6 днів, 13 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні мадридський "Реал" вдома здолав "Ливерпул ь" (3:1), а "Манчестер Сіті" на "Етіхад" на останніх хвилинах врятував перемогу над дортмундською "Боруссією" (2:1).