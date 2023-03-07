''Бавария'' – ПСЖ: где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" примет французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий коллектив будет стараться отстоять минимальное преимущество, которое он добыл благодари победе в Париже – 0:1.

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Поединок пройдет на стадионе "Альянц Арена". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и его стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Мюнхенская команда после неудачного января набрала неплохо ход и выиграла шесть матчей из последних семи. В свою очередь ПСЖ добыл три победы подряд после поражения от "Баварии", забив в этих играх 11 голов. В то же время парижанам в предстоящем поединке не поможет бразильская звезда Неймар, который выбыл до конца сезона.

Аналитики считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу "Баварии" в основное время принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех ПСЖ достигают уровня 3,60.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер лондонского "Челси" Михаил Мудрик неудачно дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов.

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