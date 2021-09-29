"Динамо" со счетом 4:0 разгромило в Мюнхене "Баварию" в Юношеской лиге УЕФА

Киевское "Динамо" во 2-м туре Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" разгромили в гостях сверстников из "Баварии". Матч в Мюнхене завершился со счетом 4:0.

Счет был открыт на 33-й минуте. Волошин протащил мяч по флангу и прострелил в центр на Попова. Кириллу удар не удался, однако мяч подхватил Царенко и навесил на левый угол вратарской, откуда Диалло головой отправил мяч в ворота.

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Во-перерыве мюнхенцы активнее пошли в наступление однако, по-прежнему намного острее в атаке действовали динамовцы. На 57-й минуте они разогнали результативную быструю вертикальную атаку. После отбора у своей штрафной мяч в несколько прикосновений был переведен вперед. Царевич разрезным вертикальным пасом бросил в прорыв Диалло, а тот, ворвавшись на большой скорости в штрафную "Баварии", качнул защитника и вколотил мяч в угол ворот.

Еще через несколько минут "бело-синие" сделали счет разгромным. Киевляне пробрались в штрафную "Баварии" левым флангом, откуда Александр Яцык отдал поперечный пас на Назара Волошина, и тот в одно касание с ходу вколотил мяч в верхний угол ворот - 0:3.

После преимущества в три мяча Игорь Костюк предоставил игровое время некоторым запасным игрокам, первыми из поля пошли активные игроки, среди которых Царенко и Диалло, оба отличились дублями, первый - ассистентскую, второй - голевым.

Тем не менее, киевляне продолжили создавать угрозы воротам баварцев, и на 86-й минуте Скрипник после паса вразрез от Бенедюк оказался один перед воротами и точно пробил в ближний угол - 0:4.

Добыв две победы в двух турах, "Динамо" продолжает возглавлять группу, имея 6 очков. В параллельном матче "Бенфика" разгромила "Барселону" также со счетом 4:0, теперь обе команды имеют по три очка.

Юношеская Лига УЕФА. 2 тур

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Динамо" (Киев, Украина - 0:4 (0:1)

Бавария Хюссельман - Салихамиджич (Ибрагимович, 58), Лоуренс, Янитцек (к), Херольд - Ваннер, Денк (Вениг, 58), Павлович - Саньянг, Копадо (Мамедов, 70), Кабадай (Айтамер, 75).

"Динамо": Нещерет - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко (Слесарь, 86) - Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Яцык (к) - Н.Волошин (Мельниченко, 87), Диалло (Малыш, 73) - Попов (Горбач, 77).

Голы: Диалло (33, 57), Назар Волошин (59), Скрипник (85)

Предупреждение: Денк (43), Лоуренс (68), Янитцек (75)

Напомним, что 2 недели назад юношеская команда "Динамо" сенсационно разгромила португальскую "Бенфику".