''Барселона'' на последних секундах добыла волевую победу над ''Реалом'' в Эль-класико

Каталонская "Барселона" добыла волевую победу над мадридским "Реалом" в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу в Примере. 253-е Эль-класико в истории прошло на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:1.

Видео дня

Матч начался для хозяев неудачно. Уже на 9-й минуте после, казалось, неопасной атаки "Реала", благодаря рикошету от Араухо мяч оказался в воротах тер Штегена.

Забив гол мадридцы практически за весь тайм ничего не создали. Создавалось ощущение, что "Реал", который был грозной машиной в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", стушевался перед "Барсой".

У каталонцев было больше опасных моментов и они заслуженно забили гол в раздевалку.

После фланговой атаки Рафиньо не попал по мячу, вторым темпом удар бразильца отбил голкипер. Круглый снаряд отскочил к Серхи Роберто, который точно пробил по воротам Куртуа.

Вторая половина прошла в равной борьбе, где обе команды имели возможность выйти вперед.

Развязка наступила на 92-й минуте, когда Франк Кессье сделал счет 2:1. Левандовски пяткой дал на ход Алехандро Бальде, а тот отпасовал на ивуарийца, который не оставил шансов бельгийскому голкиперу "Реала".

После этой победы "Барселона" набирает 68 очков, отрывается от "Реала" на 12 пунктов и делает серьезную заявку на чемпионство в Примере.

В октябре прошлого года "Реал" обыграл "Барселону" в чемпионате Испании (3:1) в историческом для Украины матче. В Суперкубке страны "Барсе" с таким же счетом удалось взять реванш у "сливочных".

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" стал соперником лондонского "Челси" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!