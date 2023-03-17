Дуэль футболистов сборной Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси", цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, сыграет с мадридским "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в пятницу, 17 марта.

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Первую встречу Мудрик и его партнеру проведут на выезде 11 или 12 апреля, а в ответной через неделю примут соперника, за который играет еще один украинец Андрей Лунин, в Лондоне. Другому представителю английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" за путевку в полуфинал предстоит поспорить с мюнхенской "Баварией".

Лидер чемпионата Италии "Наполи" сразится со своими соотечественниками из "Милана", а "Интер" сыграет с лиссабонской "Бенфикой".

В полуфинальных противостояниях болельщики могут увидеть миланское дерби и дуэль Пепа Гвардиолы с "Реалом".

Интересно, что в ноябре 2021 года Мудрик сорвал овации болельщиков мадридского "Реала" во время матча Лиги чемпионов. Тогда игроку "Шахтера" аплодировал весь стадион "Сантьяго Бернабеу" после его блестящего перфоманса в игре.

Отметим, что ранее суперкомпьютер Five Thirty Eight назвал английский "Манчестер Сити" будущим победителем Лиги чемпионов, а также определил шансы других команд на успех.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов повторили рекорд лучшего бомбардира "Шахтера".

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