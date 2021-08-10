"Барселона" предприняла последнюю попытку сохранить Месси – СМИ

"Барселона" сделала последнее предложение легендарному нападающему Лионелю Месси в попытке сохранить его в команде. Переговоры с футболистом вел генеральный директор каталонцев Ферран Ревертер.

Как сообщает издание La Porteria на своей странице в Twitter, аргентинский игрок все еще может остаться в клубе, несмотря на трогательную прощальную пресс-конференцию, которая прошла 8 августа. Пока неизвестно, какими были детали предложения и результат переговоров.

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Напомним, что с 1 июля Месси стал свободным агентом. Несмотря на финансовые трудности, руководство "Барселоны" было уверено в том, что им удастся подписать новый контракт с аргентинцем.

Планам каталонцев помешал жесткий регламент элитного испанского дивизиона (Ла Лиги) и нежелание функционеров пойти навстречу "сине-гранатовым". В результате этого "Барсе" запретили регистрировать новых игроков в летнее трансферное окно.

Отметим, что Лионель является настоящей легендой клуба. Он дебютировал за первую команду в 17-летнем возрасте и с тех пор принял участие в 778 матчах, забил 672 гола и сделал 305 результативных передач. Месси выиграл по шесть "Золотых мячей" и "Золотых бутс" и помог каталонцам завоевать 10 чемпионских титулов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Испании, а также 4 титула Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали клуб, в котором с наибольшей долей вероятности продолжит карьеру аргентинец.