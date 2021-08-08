Назван новый клуб Месси

Лионель Месси перейдет во французский ПСЖ, заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта, слова которого приводит издание Tuttomercatoweb. По информации СМИ, об этом Лапорта заявил на ужине с Флорентино Пересом и Андреа Аньелли

Президент каталонцев подтвердил соглашение, достигнутое между французским грандом и аргентинской суперзвездой.

"Я сделал все, что мог, но Месси перейдет в ПСЖ", – признался Лапорта.

Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уклончиво ответил на вопрос, о возможном приезде Месси в Париж:

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"Его имя ассоциировалось с разными клубами, посмотрим, что произойдет. Каждый специалист хочет тренировать лучших, а он лучший в мире", – сказал специалист.

Вечером 7 августа Лионель провел ужин в своем особняке в Кастельдефельсе со своими ближайшими друзьями, Серхио Агуэро и Серхио Бускетсом. По данным TTW, бывший лидер "Барселона" пытался объяснить своим гостям причины, приведшие к разрыву отношений с "сине-гранатовыми". Месси сказал своим приятелям те же слова, которые произнесет через несколько часов на пресс-конференции.

Отмечается, что это была не последняя прощальная вечеринка Лео. Перед переходом в ПСЖ Месси встретится с другими друзьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа было объявлено, что Месси не будет подписывать новый контракт с "Барселоной".

Причиной стали ограничения в Ла Лиге, из-за которых невозможно официально оформить новый контракт.

Месси за "Барсу" во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

По данным авторитетного портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 80 млн евро (данные за 10 июня 2021 года).