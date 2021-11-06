"Барселона" официально объявила нового главного тренера

Каталонскую "Барселону" официально возглавил бывший полузащитник клуба Хави Эрнандес. О назначении нового главного тренера "сине-гранатовые" сообщили у себя на официальном сайте.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Ожидается, что 41-летний Хави прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, на "Камп Ноу" состоится его презентация в качестве нового тренера основной команды. Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.

🚨 𝐈𝐓‘𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! 🚨



Xavi is coming back! https://t.co/9Cf8AONfWP — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

"Я возвращаюсь в то место, где рос, возвращаюсь в клуб своей жизни. У меня нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытываю, чтобы снова защищать эмблему, которая отпечаталась в моем сердце, снова почувствовать вибрацию "Камп Ноу" и снова услышать одобрительные возгласы от этих великих фанатов", – написал Хави в Instagram.

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Тренер знает, что он приходит в команду в сложное время.

"Но я принимаю этот вызов с величайшим энтузиазмом. Я буду работать и бороться со всеми вами, чтобы вместе достичь того места, которого мы заслуживаем", – добавил испанец.

Хави является настоящей легендой "Барсы" и до недавного времени был рекордсменом клуба по числу матчей (767), однако его недавно превзошел Лео Месси (778).

За 17 лет в основной команде (с 1998 по 2015) Эрнандес выиграл 25 крупных трофеев: восемь чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, четыре Кубка Испании, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы и шесть Суперкубков Испании.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Предыдущим наставником "Барселоны" был Роналд Куман. Нидерландца уволили 28 октября после поражения от "Райо Вальекано" (0:1). На матч Лиги чемпионов против "Динамо" команду выводил и.о. главного тернера Серхи Бархуан из "Барселоны Б".

"Барселона" после 11 матчей занимает 9-ю строчку в Ла Лиге. В ЛЧ "блауграна" с 6 пунктами после 4 туров идет второй в группе с "Баварией", "Динамо" и "Бенфикой".