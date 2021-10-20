"Барселона" – "Динамо": онлайн видео голов Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой поединок 3-го тура Лиги чемпионов. В столице Каталонии на легендарном "Камп Ноу" подопечные Луческу играют против "Барселоны".

Счет был открыт в середине первого тайма. Миколенко забыл про Пике и футболист сборной Испании пробил Бущана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

"Барселона" Испания – "Динамо" Украина 1:0 (перерыв)

Гол: 1:0 – 36 Пике.

Барселона – тер Стеген, Мингеса, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Дест, де Йонг, Депай.

Динамо – Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, де Пена, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Супряга.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого команды между собой встречались 12 раз. 8 побед на счету каталонцев. 3 раза побеждало "Динамо".

Самая знаменитая победа "бело-синих" состоялась 5 ноября 1997. Тогда перед 86000 зрителями, заполнившими "Камп Ноу", подопечные Валерия Лобановского победили со счетом 4:0.

Уже на 9-й минуте Андрей Шевченко открыл счет. Спустя полчаса он же увеличил преимущество, а на 44-й минуте с пенальти оформил хет-трик.

Точку в игре на 79-й минуте поставил Сергей Ребров.