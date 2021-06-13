Австрия – Северная Македония: видео голов матча Евро-2020

Сборная Австрии одержала непростую победу над Северной Македонией в стартовом матче на Евро-2020 со счетом 3:1. Интрига сохранялась до концовки поединка, но класс австрийцев взял верх.

Команды, которые представляют группу С (там же Украина и Нидерланды) встретились на стадионе Националь в Бухаресте (Румыния). Особенным матч стал также и потому, что стал дебютным для македонцев на чемпионате Европы.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как Австрии удалось вырвать победу над Северной Македонией.

Австрия – Северная Македония 3:1

Голы:

1:0 – 18, Лайнер.

1:1 – 28, Пандев.

2:1 – 78, Грегорич.

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3:1 – 89, Арнаутович.

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Алаба, Баумгартнер (Грегорич, 58), Шлагер (Ильзанкер, 90), Забитцер, Лаймер (Баумгартлингер, 90), Ульмер, Калайджич (Арнаутович, 59)

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски, Муслиу (Ристовски, 86), Алиоски, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Адеми, Элмаз, Трайковски (Костадинов, 63), Пандев

Предупреждения: Трайковски (42), Алиоски (52), Лайнер (85).

Напомним, матчи Евро-2020 покажет телеканал "Украина".

Второй матч в группе С состоится также 13 июня. Нидерланды сыграют против Украины. OBOZREVATEL предлагает онлайн трансляцию этого поединка.

Отметим, команда Андрея Шевченко намерена играть на победу даже в матче против Нидерландов.