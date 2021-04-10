"Аталанта" решила избавиться от российского конкурента Малиновского
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" будет продавать российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает агент Деннис Лахтер, ссылаясь на руководство команды.
По словам Лахтера, до этого игрок выступал в России в "тепличных условиях", а после перехода в Италию и попадания в другую реальность, ему стало очень тяжело.
"Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется. "Аталанта" далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?" – цитирует Лахтера "Матч ТВ".
Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в октябре прошлого года. В текущем сезоне за 19 матчей в Серии А забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Основная позиция Миранчука – атакующий полузащитник, на которой в клубе из Бергамо выступает украинец Руслан Малиновский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первом апрельском матче Малиновский отметился двумя результативными передачами в ворота "Удинезе" и помог клубу победить (3:2). Накануне Руслана признали лучшим игроком команды в марте.