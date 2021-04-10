Итальянский футбольный клуб "Аталанта" будет продавать российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает агент Деннис Лахтер, ссылаясь на руководство команды.

По словам Лахтера, до этого игрок выступал в России в "тепличных условиях", а после перехода в Италию и попадания в другую реальность, ему стало очень тяжело.

"Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год – был бы спрос, что называется. "Аталанта" далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?" – цитирует Лахтера "Матч ТВ".

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в октябре прошлого года. В текущем сезоне за 19 матчей в Серии А забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Основная позиция Миранчука – атакующий полузащитник, на которой в клубе из Бергамо выступает украинец Руслан Малиновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом апрельском матче Малиновский отметился двумя результативными передачами в ворота "Удинезе" и помог клубу победить (3:2). Накануне Руслана признали лучшим игроком команды в марте.