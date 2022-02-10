"Аталанта" Малиновского пропустила гол на последней секунде и вылетела из Кубка Италии. Видео

Футбольный клуб "Аталанта", за который выступает украинец Руслан Малиновский, потерпела поражение от "Фиорентины" в четвертьфинале Кубка Италии. Матч завершился со счетом 2:3, при этом решающий гол был забит на последней секунде встречи.

Поединок прошел в равной борьбе, где "фиалки" уже на 9-й минуте смогли открыть счет. Ударом с пенальти отметился Пентек. "Аталанта" сравняла счет еще до перерыва.

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Во втором тайме команды обменялись голами, а развязка наступила на 94-й минуте.

После подачи со штрафного Никола Миленкович словил мяч на отскоке прямо у линии.

Первым касание он обработал круглый снаряд а вторым послал его в нижний угол ворот. Хуан Муссо даже не дернулся.

Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 74 минуты. Через 5 минут после его замены "Аталанта" осталась в большинстве. За вторую желтую карточку был удален Лукас Мартинес.

"Аталанта" – "Фиорентина" 2:3 (1:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 9, пенальти Пионтек, 1:1 – 30 Дзаппакоста, 2:1 – 56 Бога, 2:2 – 71 Пионтек, 2:3 – 90 Миленкович.

Аталанта – Муссо, Хатебур, Паломино (Копмейнерс, 37), Гимшити, Демирал, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Пашалич (Пессина, 74), Малиновский (Муриэль, 74), Бога.

Фиорентина – Терраччано, Одриосола, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 59), Мале (Миленкович, 81), Сапонара (Иконе, 74), Пионтек, Гонсалес (Соттиль, 60).

Предупреждения: де Рон (7), Пашалич (32), Игор Жулио (38), Мартинес (45).

Удаление: Мартинес (79).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малиновский решил поэкспериментировать со своим внешним видом. 28-летний полузащитник итальянской "Аталанты" отрастил усы и сравнил себя со знаменитым нидерландским футболистом 1980-90-х Руудом Гуллитом.