Футболист Малиновский кардинально изменил имидж и 'закосил' под легендарного голландца

Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский решил поэкспериментировать со своим внешним видом. 28-летний полузащитник итальянской "Аталанты" отрастил усы и сравнил себя со знаменитым нидерландским футболистом 1980-90-х Руудом Гуллитом.

На своей странице в Twitter украинец в среду, 2 февраля, выложил новое фото, на котором предстал с аккуратными усами, стильной прической и в больших солнцезащитных очках. В таком виде Руслан порадовался теплой погоде в Бергамо (+17°С).

"Привет, Бергамо! К календарю "Панини" готов", – с юмором объявил Малиновский. Напомним, именно "Панини" много лет выпускает карточки прославленных футболистов прошлого.

Несколько часов спустя после первого кадра наш земляк опубликовал фотографию Гуллита с похожими усами и его особенной прической. "Следующий шаг", – написал Руслан, вероятно, анонсируя скорое изменение и прически.

Между тем, "Аталанта" объявила гол украинца в ворота "Наполи" лучшим голом команды в декабре 2021 года. Руслан в своем стиле поразил ворота неаполитанцев ударом левой ногой с лета.

