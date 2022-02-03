Футболист Малиновский кардинально изменил имидж и "закосил" под легендарного голландца

Андрей Фоменко
Футбол
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Футболист Малиновский кардинально изменил имидж и 'закосил' под легендарного голландца

Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский решил поэкспериментировать со своим внешним видом. 28-летний полузащитник итальянской "Аталанты" отрастил усы и сравнил себя со знаменитым нидерландским футболистом 1980-90-х Руудом Гуллитом.

На своей странице в Twitter украинец в среду, 2 февраля, выложил новое фото, на котором предстал с аккуратными усами, стильной прической и в больших солнцезащитных очках. В таком виде Руслан порадовался теплой погоде в Бергамо (+17°С).

"Привет, Бергамо! К календарю "Панини" готов", – с юмором объявил Малиновский. Напомним, именно "Панини" много лет выпускает карточки прославленных футболистов прошлого.

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Усатый Руслан.

Несколько часов спустя после первого кадра наш земляк опубликовал фотографию Гуллита с похожими усами и его особенной прической. "Следующий шаг", – написал Руслан, вероятно, анонсируя скорое изменение и прически.

Руслан "косит" под Гуллита .

Между тем, "Аталанта" объявила гол украинца в ворота "Наполи" лучшим голом команды в декабре 2021 года. Руслан в своем стиле поразил ворота неаполитанцев ударом левой ногой с лета.

Напомним, уроженец Житомира выступает за "Аталанту" с лета 2019 года и является самым дорогим украинским футболистом. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. Правда, в последнее время Малина чаще проводит матчи на скамейке запасных, чем на поле.

Руслан Малиновский в игре за "Аталанту".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков сказал о проблемах в сборной Украины перед плей-офф ЧМ-2022. Одна из них – отсутствие игровой практики у Руслана.

Ранее теннисист Сергей Стаховский восхитился посвящением Малиновского после гола за "Аталанту".

Призыв к вакцинации.
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