"Арсенал" сенсационно обыграл "Челси", забив невероятно курьезный гол. Видео

"Арсенал" одержал сенсационную выездную победу над "Челси" в матче 36-го тура английской Премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол в поединке получился невероятно курьезным.

Хозяева на правах фаворитов противостояния захватили инициативу с первых минут и заставили своих лондонских соседей сесть в оборону всей командой. Первый момент у "синих" возник после ошибки защитников "Арсенала". Габриэль отдал на Пабло Мари, тот замешкался и позволил опередить себя Каю Хаверцу. Немец вышел один на один, но пробил выше.

На 16-й минуте гости включили прессинг недалеко от штрафной площади "Челси", и это сразу же принесло плоды. Жоржиньо отдал передачу в створ ворот, но не увидел, что голкипер отошел в сторону. Кепа Аррисабалага в последний момент успел выбить мяч с линии, но игровой снаряд отлетел на нападающего "Арсенала", который отдал передачу партнеру на пустые ворота.

Отметим, что, если бы атака не завершилась голом, то, скорее всего, судья удалил бы с поля Кепу, поскольку голкиперам запрещено играть руками после передач от своих одноклубников.

Во втором тайме хозяева продолжили давление на ворота соперников, но отличиться им так и не удалось. Самый верный момент упустили Курт Зума и Оливье Жиру, которые дважды за несколько секунд пробили в перекладину.

"Челси" – "Арсенал" 0:1

Гол: Смит-Роу, 16

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта (Зиеш, 77), Силва, Зума – Джеймс, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Жоржиньо, Чилвелл – Маунт, Пулишич – Хаверц (Жиру, 65).

"Арсенал": Лено – Холдинг, Габриэль, Мари, Тирни – Партей, Эльнени – Сака (Бельерин, 66, Чемберс, 88), Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг (Ляказетт, 79).

Несмотря на поражение, "Челси" довольно уверенно идет в зоне Лиги чемпионов. Что касается "Арсенала", то "канониры" имеют не самые высокие шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

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