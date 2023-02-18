Российские болельщики попытались затравить Зинченко после его успеха в АПЛ и получили ответку

После того, как защитник "Арсенала" Александр Зинченко забил свой первый гол в английской Премьер-лиги, российские болельщики стали гнобить украинца. Футбольным фанатам из РФ не давала покоя успешная игра игрока сборной Украины и они попытались найти хоть какие-то недостатки, придираясь ко всему, к чему можно.

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Так, один из российский комментаторов посчитал унизительным тот факт, что Зинченко отметился забитым мячем лишь после стольких лет выступлений в УПЛ.

"Я знать и не знал об этом. Казалось бы в лиге уже целую вечность играет, думал хоть с десяток мячей уже есть", "Это надо овощем быть чтобы 1 гол забить лишь в 92 матче, даже с учетом того что он защитник", – написали юзеры.

Второй заявил, что Зинченко вообще не футболист.

"Это бревно привозит в каждом матче, пора ему обратно в ФНЛ (Первая лига чемпионата России по футболу - Ред.)" - говорится в сообщении.

Таких хейтеров моментально осадили остальные любители спорта.

"Отлично он конечно вписался в команду", "Красиво положил в важнейший момент", "Кандидат на сборную сезона АПЛ, играет потрясающе", "Насколько же правильно решение было уйти с МС, сейчас один из лидеров Арсенала и один из лучших на позиции в АПЛ вообще", - отмечают фаны.

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