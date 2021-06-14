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Англия – Хорватия: видеообзор матча Евро-2020
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Сборная Хорватии по футболу не смогла посрамить прогноз букмекеров и обыграть в гостях Англию. Встреча на легендарном стадионе "Уэмбли" в центре Лондона завершилась со счетом 1:0.
О предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой встречи.
Напомним, что свой в группе D, кроме Англии и Хорватии выступают Чехия и Шотландия.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было сыграно три поединка 1-го тура в группах А и B.
Самой драматичной получилась встреча в Копенгагене между Данией и Финляндией.
На 43-й минуте у лидера датчан Кристан Эриксен остановилось сердце, из-за чего игра была прервана на несколько часов.