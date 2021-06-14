Англия – Хорватия: видеообзор матча Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1 минута
148
Англия – Хорватия: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Хорватии по футболу не смогла посрамить прогноз букмекеров и обыграть в гостях Англию. Встреча на легендарном стадионе "Уэмбли" в центре Лондона завершилась со счетом 1:0.

О предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой встречи.

Напомним, что свой в группе D, кроме Англии и Хорватии выступают Чехия и Шотландия.

Расписание ЧЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было сыграно три поединка 1-го тура в группах А и B.

Видео дня
Евро-2020.

Самой драматичной получилась встреча в Копенгагене между Данией и Финляндией.

Момент трагедии

На 43-й минуте у лидера датчан Кристан Эриксен остановилось сердце, из-за чего игра была прервана на несколько часов.

Кристиана Эриксена пытаются реанимировать
АнглияЛондонЕвро-2020сборная Хорватии по футболусборная Англии по футболу