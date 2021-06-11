Англия – Хорватия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

Сборная Англии по футболу является безусловным фаворитом в поединке 1-го тура чемпионата Европы против команды Хорватии. Встреча в группе D состоится 13 июня на лондонском "Уэмбли".

На победу подопечных Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1,67. Успех "шашечных" маловероятен и оценивается показателем 5.80, а ничья в поединке – 3,80.

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На то, что Англия Забьет в обоих таймах можно поставить с коэффициентом 3,50. Если поставить условные 100 долларов на то, что Гарри Кейн сделает больше 2 ударов в створ и ставка сыграет, то можно заработать 300 долларов чистыми.

При этом аналитики не верят, что обе команды забьют. На это можно сделать ставку с показателем 1,61.

По мнению аналитиков самый вероятный счет 1:0 в пользу англичан. Эта ставка оценивается показателем 5,80.

Напомним, что сборная Англии в своей истории провела 10 официальных матчей против Хорватии. В 5 из них победила. Еще 2 свела вничью.

Сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира-2018, обыграв по пути Англию, которая позже в том же году пробилась в финальную стадию дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Команды встречаются на Евро во второй раз. Англичане, которые выступают в роли хозяев, играют в финальной стадии в десятый раз, хорваты – в шестой.

В 2018 году Англия выбила Хорватию из элиты Лиги наций.