Андрей Шевченко мог возглавить одну из сильных европейских сборных

После ухода с поста главного тренера сборной Украины минувшим летом Андрей Шевченко вел переговоры о том, чтобы возглавить сборную Турции. Общение с чиновниками федерации происходило в сентябре, но не привело к подписанию контракта.

Об этом рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в разговоре на "Радио НВ" с ведущим Сергеем Притулой. При этом функционер признался, что у него с Шевченко – хорошие отношения: недавно кумовья поздравляли друг друга с днем рождения.

"У Шевченко действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои турецкие коллеги звонили и интересовались моим мнением: как я вижу наше сотрудничество с Андреем Николаевичем, не было ли каких-то негативов в нашей работе.

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Я сказал, Шевченко – прекрасный тренер, что никаких отрицательных моментов у нас не было. Я очень рекомендовал Андрея и хотел, чтобы у них все получилось. Однако что-то не срослось: не знаю, в чем причина. Но мое мнение было только положительное", – поделился историей Павелко.

Напомним, на днях Шева стал наставником клуба-аутсайдера итальянской Серии А "Дженоа". Сборную Украины сейчас возглавляет Александр Петраков. А во главе сборной Турции оказался бывший рулевой немецкой молодежной сборной Штефан Кунц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал неожиданного фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

Также известно, что Шевченко хочет получить для "Дженоа" опального россиянина и еще одного украинца.