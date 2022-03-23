Алиев – о Тимощуке: обидно, что с этой мразью играл в сборной

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что никогда больше не пожмет руки нынешнему тренеру "Зенита" Анатолию Тимощуку из-за молчаливой поддержки войны в Украине. Уроженец российского Хабаровска, который записался в тероборону Киева, выразил сожаление из-за того, что выступал с Тимощуком в сборной.

Об этом сам Алиев рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". Александр отметил, что Анатолий выбрал деньги, а не поддержку своей родной страны.

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"Тимощуку больше никогда в жизни руку не пожму. Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот, рисовал ленточки... Ему надо стринги надеть и русские туфельки на каблучках. И ходить в них. Человек выбрал деньги. Мне очень обидно, что я с этой мразью играл в одной сборной. Я знал, что он прекрасный ж*полиз. Для него главное – бабло. Я поддерживаю Ракицкого, Воронина. Люди взяли и разорвали контракты. А этот ишак сидит себе на "Газпром-Арене"..." – сказал экс-футболист "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок "Динамо" Александр Алиев жестко прошелся по Тимощуку, назвав его обоср*вшимся.

Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России. А российский комментатор Василий Уткин рассказал, как Тимощук занимался спекуляциями с билетами на матчи "Зенита".

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