Ахметов объяснил ситуацию с бесплатным уходом Тайсона из "Шахтера"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов считает нормальной ситуацию, в которой бразильский экс-легионер Тайсон покинул клуб бесплатно.

В интервью программе "Великий футбол" владелец "горняков" намекнул на то, что сторонам не удалось договориться о новом контракте. Он также поблагодарил нападающего за вклад, сделанный в успехи команды.

"Тайсон сделал многое для наших побед, и мы ему благодарны за это. То, что он ушел бесплатно, – это нормально. Футболист же не в рабстве находится. У него есть контракт, права и обязанности. Мы подписали с ним договор, но сейчас он закончился. И у нас, и у него есть право продлить соглашение. Если мы не пришли к общему решению, то у него есть право покинуть клуб", – заявил Ахметов.

Напомним, что Тайсон выступал за "Шахтер" с февраля 2013 года. С тех пор он провел за команду 299 матчей и забил 55 голов. После досрочного расторжения контракта с "горняками" бразилец вернулся в родной "Интернасьональ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон признался, что не лучшим образом повел себя по отношению к донецкому клубу.