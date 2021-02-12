Агент Ярмоленко опроверг информацию СМИ и назвал новые сроки восстановления украинца

Агент полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что травма украинца оказалась не такой серьезной, как казалось ранее.

Как сообщает издание zbirna.com, согласно наихудшим прогнозам врачей, наш соотечественник вернется на поле уже через три недели. Таким образом, футболист сможет принять участие в матчах отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре против Франции, Финляндии и Казахстана, которые состоятся в марте.

Напомним, что ранее в британских СМИ появилась информация о том, что Ярмоленко может больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за растяжения связок колена. Он получил это повреждение в начале второго тайма матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Андрей вышел в стартовом составе на позиции центрального нападающего и был заменен на 54-й минуте при счете 0:0. Авторитетный статистический портале WhoScored поставил ему оценку 6,2 за этот поединок. Без украинца "Вест Хэму" не удалось одолеть МЮ, который вышел в четвертьфинал благодаря голу Скотта Мактоминея уже в овертайме.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко претендует на звание лучшего среди игроков "Вест Хэма" в январе.