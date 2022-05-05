'А потом Россия говорит?' Экс-тренер 'Динамо' Хацкевич наглядно доказал вранье РФ

Власти российской федерации и представители спорта РФ врут, когда говорят о том, что политика должна оставаться в стороне от атлетов. При этом они же принимают участие в провластных митингах, демонстрируют символы войны на соревнования.

Об этом в интервью порталу "Наша нива" заявил бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Он призвал еще больше ужесточить санкции против спортсменов из России и Беларуси.

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"Россия говорит, что спортсмены не должны терпеть, но ведь были случаи, когда, например, спортсмен на соревнованиях демонстрирует букву Z или делает фашистский жест рукой. На хоккейных матчах в России демонстрируют букву Z, а Россия потом говорит, что спорт вне политики? Сейчас так не отсидишься. Правильно, что против российских и белорусских спортсменов ввели такие санкции, нужны еще более строгие меры. Если это московская команда, она должна играть только в Москве, Рязанская – только в Рязани, тогда в спорте будет еще веселее. Пусть они вообще не смогут выехать за пределы области", – категорично прокомментировал ситуации белорусский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Хацкевич признался, что его родители не верят в рассказы о зверствах россиян в пригородах Киева. Бывший тренер "Динамо" назвал нелюдями солдат российской армии.