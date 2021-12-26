6-кратному чемпиону Украины предложили должность в "Манчестер Сити"

Максим Иншаков
Футбол
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Фернандиньо

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо не покинет английский клуб в январе, несмотря на многочисленные слухи об этом в прессе. Как сообщает sportwitness.co.uk, шестикратный чемпион Украины в составе донецкого "Шахтера" получил официальное приглашение от Пепа Гвардиолы поработать в его штате после выхода на пенсию.

Предположительно, 36-летний футболист будет занимать должность функционера.

Фернандиньо

Эту же информацию подтверждает и журналист ESPN Brasil Жоао Каштелу Бранку, который заявил, что у игрока "нет шансов" покинуть "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно.

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Фернандиньо останется в Сити

СМИ считают, что у Фернандиньо есть три причины, остаться в Манчестере. Первое, это уважение к клубу где он играет с 2013 года, затем из-за соревнований, в которых сейчас играет команда Гвардиолы, и, наконец, потому, что бразилец даже не решил, продолжит ли он вообще играть после следующего лета.

Гвардиола и Фернандиньо

Напомним, что украинским болельщикам Фернандиньо запомнился ярким выступлением за донецкий клуб. С 2005 по 2013 год бразильских хавбек провел 184 матча, в которых забил 31 гол.

Фернандиньо в составе Шахтера (2007 год)

Шесть лет подряд игрок становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок Украины и Суперкубок Украины.

Фернандиньо забил 31 гол

Вместе с "горняками" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.

Фернандиньо (2008 год)

В составе "Манчестер Сити" за 8 лет выиграл 15 трофеев. В том числе четырежды побеждал в АПЛ, 6 раз в Кубке Футбольной лиги и дважды в Суперкубке Англии.

Фернандиньо 6 раз выигрывал английский Кубок

В этом сезоне играл в финале Лиги чемпионов, где "Сити" минимально уступил "Челси".

Фернандиньо не смог выиграть ЛЧ

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Фернандиньо признался в особой привязанности к Украине. Он с теплотой вспомнил о восьми годах, проведенных в донецкой команде.

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