6-кратному чемпиону Украины предложили должность в "Манчестер Сити"

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо не покинет английский клуб в январе, несмотря на многочисленные слухи об этом в прессе. Как сообщает sportwitness.co.uk, шестикратный чемпион Украины в составе донецкого "Шахтера" получил официальное приглашение от Пепа Гвардиолы поработать в его штате после выхода на пенсию.

Предположительно, 36-летний футболист будет занимать должность функционера.

Эту же информацию подтверждает и журналист ESPN Brasil Жоао Каштелу Бранку, который заявил, что у игрока "нет шансов" покинуть "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно.

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СМИ считают, что у Фернандиньо есть три причины, остаться в Манчестере. Первое, это уважение к клубу где он играет с 2013 года, затем из-за соревнований, в которых сейчас играет команда Гвардиолы, и, наконец, потому, что бразилец даже не решил, продолжит ли он вообще играть после следующего лета.

Напомним, что украинским болельщикам Фернандиньо запомнился ярким выступлением за донецкий клуб. С 2005 по 2013 год бразильских хавбек провел 184 матча, в которых забил 31 гол.

Шесть лет подряд игрок становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок Украины и Суперкубок Украины.

Вместе с "горняками" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.

В составе "Манчестер Сити" за 8 лет выиграл 15 трофеев. В том числе четырежды побеждал в АПЛ, 6 раз в Кубке Футбольной лиги и дважды в Суперкубке Англии.

В этом сезоне играл в финале Лиги чемпионов, где "Сити" минимально уступил "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Фернандиньо признался в особой привязанности к Украине. Он с теплотой вспомнил о восьми годах, проведенных в донецкой команде.