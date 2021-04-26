Испытываю особое отношение к Украине, – бразилец "Манчестер Сити"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" бразилец Фернандиньо признался в особой привязанности к Украине.

Об этом сам полузащитник "Манчестер Сити" написал для The Players’ Tribune. Он с теплотой вспомнил о восьми годах, проведенных в донецкой команде.

"Я провел восемь замечательных лет в Украине. Они помогли мне понять новые культуры и образ жизни. Я научился говорить по-русски. До сих пор поддерживаю общения с друзьями, которых там приобрел. И самое главное, что там родился мой сын, поэтому часть меня всегда будет украинцем. Поверьте мне, когда я так говорю, испытываю особое отношение к этой стране, ее людям..." – подчеркнул Фернандиьо.

Напомним, бразилец провел 284 матча за "Шахтер", в которых забил 53 гола.

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