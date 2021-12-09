Умер самый знаменитый украинский суперфан Парамон

Умер легендарный фанат киевского "Динамо" Парамон (Сергей Анатольевич Заборовский), сообщается на странице ультрас киевлян "White Blue Team" в Facebook. Причины смерти не называются.

Сергей Анатольевич был одним из самых известных футбольных болельщиков в Украине.

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По его словам, впервые посетил игру "Динамо" (Киев) 4 октября 1967 года, когда киевляне в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов принимали шотландский "Селтик" (Глазго) - 1:1.

С 1970-х годов пытался бывать на всех хоккейных, футбольных и баскетбольных матчах, проходивших в Киеве, получив прозвище "Парамон".

Болельщики хоккейного клуба "Сокол" (Киев) посвятили Парамону кричалку "Если с нами Парамон будет "Сокол" чемпион!".

Первую заграничную поездку с киевским "Динамо" совершил в марте 1998 года, улетев с командой в Турин на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов против "Ювентуса". С тех пор команда "Динамо" начала регулярно брать его на выездные игры, он мог находиться на скамейке запасных "Динамо" или непосредственно близко к полю во время игр.

Это изменилось после четвертьфинала Лиги Европы 7 апреля 2011 года, когда после финального свистка (счет — 1:1) Парамон выбежал на поле и ударил ногой одного из судей поединка.

"Динамо" могли ждать жесткие санкции УЕФА, но этого не произошло, а Парамону с тех пор было запрещено находиться в игровой зоне.

Работал уборщиком в аэропорту "Киев" (Жуляны).

По сообщениям СМИ, в январе 2020 Парамон перенес инсульт, а в июле этого же года попал в больницу в очень тяжелом состоянии и впал в кому, в которой провел несколько дней.