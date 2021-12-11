"Шахтер" добыл волевую победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в 18-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Матч на стадионе "Ника" завершился со счетом 1:2.

"Горняки" в первом тайме создали несколько перспективных моментов в первом тайме, однако ни к чему по-настоящему опасному это не привело.

"Александрия" не становилась автобусом возле ворот, преимущественно играя средним блоком, но как только "Шахтер" перехватывал мяч, сразу садились назад.

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Все самые яркие события случились во втором тайме. Сперва Мельник забил из офсайда, а спустя 5 минут "Алексндрия" открыла счет уже легетимно. Третьяков убежал в быструю атаку по флангу, сделал навес на Кожушко, где одинокий форвард забил гол.

Это разбудило "горняков", они устроили настоящий штурм ворот Билыка и с интервалом в 6 минут забили два мяча. Отличились Манор Соломон и Жуниор Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в 6-м туре Лиги чемпионов упустил победу дома над молдавским "Шерифом". Заключительная встреча группового этапа в квартете D на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1. Вице-чемпионы Украины пропустили за несколько секунд до окончания последней 3-й добавленной минуты основного времени.