12-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 21-23 октября пройдут матчи 12-го тура национального первенства. Первыми в борьбу вступят "Десна" и "Александрия".

В центральном поединке сойдутся вторая и третья команды турнирной таблицы – донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла". А лидер и действующий чемпион киевское "Динамо" примет "Днепр-1"

Традиционно поклонники футбола смогут следить за встречами на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций игрового дня.

Премьер-лига. 12-й тур

21 октября (пятница)

17:00. "Десна" – "Александрия", "Футбол 1"

Видео дня

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Александр Шандор

19:30. "Металлист-1925" – "Ингулец", "Футбол 2"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

22 октября (суббота)

14:00. "Верес" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

17:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Николай Балакин

19:30. "Черноморец" – "Львов", "Футбол 2"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Александр Соловьян

23 октября (воскресенье)

14:00. "Рух" – "Минай", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько

17:00. "Динамо" – "Днепр-1", 2+2

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Алексей Деревинский

19:30. "Заря" – "Колос", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Александр Омельченко

Как сообщал OBOZREVATEL, умер чемпион СССР в составе луганской "Зари" и заслуженный тренер Украины Сергей Морозов.