12-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 21-23 октября пройдут матчи 12-го тура национального первенства. Первыми в борьбу вступят "Десна" и "Александрия".
В центральном поединке сойдутся вторая и третья команды турнирной таблицы – донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла". А лидер и действующий чемпион киевское "Динамо" примет "Днепр-1"
Традиционно поклонники футбола смогут следить за встречами на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций игрового дня.
Премьер-лига. 12-й тур
21 октября (пятница)
17:00. "Десна" – "Александрия", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Александр Шандор
19:30. "Металлист-1925" – "Ингулец", "Футбол 2"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
22 октября (суббота)
14:00. "Верес" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
17:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Николай Балакин
19:30. "Черноморец" – "Львов", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Александр Соловьян
23 октября (воскресенье)
14:00. "Рух" – "Минай", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько
17:00. "Динамо" – "Днепр-1", 2+2
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Алексей Деревинский
19:30. "Заря" – "Колос", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко
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