Умер Сергей Морозов – знаменитый футбольный тренер и эксперт

В пятницу, 22 октября, стало известно о смерти на 72-м году жизни бывшего футбольного тренера Сергея Морозова. В последние годы в украинском спорте он был широко известен работой в качестве эксперта на телеканалах "Футбол".

Печальное известие на своей странице в Facebook сообщил главный редактор телеканалов "Футбол" Александр Денисов. "Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", – написал журналист. Причину смерти Денисов не назвал, но по информации полтавского журналиста Станислава Майзуса в Facebook это коронавирус.

Морозов родился в Киеве в 1950 году. Выступал на позиции полузащитника или форварда. Начинал играть в "Динамо", но в молодом возрасте получил перелом ноги. В 1971-1973 годах выступал за "Зарю", с которой добыл единственное в ее истории "золото" чемпионата СССР в 1972-м. Сыграл один матч за сборную СССР.

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После завершения карьеры игрока тренировал команды России, Китая, Туркмении. В Украине работал в винницкой "Ниве", ЦСКА, "Борисфене", "Прикарпатье", "Ворскле", черкасском "Днепре". В 2008 году стал экспертом на телеканалах группы "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября "Заря" обыграла болгарский ЦСКА и добыла первую победу для Украины в еврокубках в сезоне 2021/2022.