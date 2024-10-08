'Если хоть какой-нибудь российский журналист...' Магучих рассказала, что происходило на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что во время Олимпиады-2024 в Париже существовало условие связанное с присутствием российских СМИ. По словам Ярославы, украинские атлеты бойкотировали любые пресс-конференции с участием представителей журналистов из РФ.

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"Относительно журналистов это был большой труд нашей федерации, нашей пресс-аташе. Она знала, что может быть и говорила, что если будет хоть какой-нибудь российский журналист, мои атлеты не будут давать интервью вообще никому", – сказала Магучих в эфире Youtube-канала "Ми-Україна".

Ярослава очень довольна, что ни один з представителей страны-агрессора не принимал участие в Играх-2024 в столице Франции

"Слава Богу, что у нас, например, в легкой атлетике международная федерация (World Athletics) ввела правило и не допустила россиян и белорусских спортсменов к этой Олимпиаде. Они в принципе не соревнуются с началом вторжения, потому что Себастьян Коу [глава World Athletics] полностью солидарен с украинскими спортсменами. Они поддерживают и помогали нам в начале войны", – отметила мировая рекордсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих выиграла все пять этапов Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, в которых принимала участие, заняв на всех из них первое место, в том числе в финале в Брюсселе.

За победу на этапе атлеты получают по 10 тысяч долларов, а за "золото" в финале – 30 тысяч. Призовые Магучих составили 40+30 тысяч долларов, то есть 70 тысяч долларов.

Отметим, что за выступление на ОИ-2024 в Париже Ярослава получила $175 тысяч.

После окончания исторического сезона, по итогам которого она стала мировой рекордсменкой, а также стала чемпионкой Олимпийских игр Магучих обратилась к болельщикам и воинам ВСУ.

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