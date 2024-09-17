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Стало известно, сколько Магучих заработала за сезон Бриллиантовой лиги

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,7 т.
Стало известно, сколько Магучих заработала за сезон Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих заработала внушительную сумму призовых за победу в сезоне Бриллиантовой лиги. Наша соотечественница выиграла все пять этапа соревнований в прыжках в высоту, в которых принимала участие, заняв на всех из них первое место, в том числе в финале в Брюсселе.

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За победу на этапе Бриллиантовой лиги атлеты получают по 10 тысяч долларов, а за "золото" в финале – 30 тысяч. Призовые Магучих составили 40+30 тысяч долларов, то есть 70 тысяч долларов.

Стало известно, сколько Магучих заработала за сезон Бриллиантовой лиги
Стало известно, сколько Магучих заработала за сезон Бриллиантовой лиги

Еще одна наша соотечественница Ирина Геращенко, которая завоевала итоговую бронзовую медаль, пополнила свой банковский счет на 22 тысячи. А Юлия Левченко смогла заработать только тысячу долларов.

В секторе для прыжков в высоту также выступал Олег Дорощук. Ему организаторы соревнований выплатят 19 тысяч долларов США.

Стало известно, сколько Магучих заработала за сезон Бриллиантовой лиги

Отметим, что за выступление на ОИ-2024 в Париже Ярослава получила $175 тысяч. Накануне Магучих обратилась к болельщикам и воинам ВСУ после окончания исторического сезона, по итогам которого она стала мировой рекордсменкой, а также стала чемпионкой Олимпийских игр.

Стало известно, сколько Магучих заработала за сезон Бриллиантовой лиги

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, что из-за России только один день смогла порадоваться историческому мировому рекорду.

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