Стало известно, сколько Магучих заработала за сезон Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих заработала внушительную сумму призовых за победу в сезоне Бриллиантовой лиги. Наша соотечественница выиграла все пять этапа соревнований в прыжках в высоту, в которых принимала участие, заняв на всех из них первое место, в том числе в финале в Брюсселе.

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За победу на этапе Бриллиантовой лиги атлеты получают по 10 тысяч долларов, а за "золото" в финале – 30 тысяч. Призовые Магучих составили 40+30 тысяч долларов, то есть 70 тысяч долларов.

Еще одна наша соотечественница Ирина Геращенко, которая завоевала итоговую бронзовую медаль, пополнила свой банковский счет на 22 тысячи. А Юлия Левченко смогла заработать только тысячу долларов.

В секторе для прыжков в высоту также выступал Олег Дорощук. Ему организаторы соревнований выплатят 19 тысяч долларов США.

Отметим, что за выступление на ОИ-2024 в Париже Ярослава получила $175 тысяч. Накануне Магучих обратилась к болельщикам и воинам ВСУ после окончания исторического сезона, по итогам которого она стала мировой рекордсменкой, а также стала чемпионкой Олимпийских игр.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, что из-за России только один день смогла порадоваться историческому мировому рекорду.

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