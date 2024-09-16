'Завершила. История на всю жизнь': Магучих обратилась к болельщикам и воинам ВСУ

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поблагодарила защитников Украины за то, что у нее была возможность провести исторический для себя и страны сезон. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту отметила, что сейчас хочет хорошо отдохнуть после побед на Играх в Париже и Бриллиантовой лиге.

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Об этом Магучих написала на своей странице в социальной сети Instagram. 22-летняя уроженка Днепра назвала прошедший соревновательный год невероятно насыщенным и эмоциональным, а также выразила уверенность в том, что будущий сезон получится не менее результативным.

"Завершила соревновательный сезон 2024 года. Этот год стал историей на всю жизнь не только для меня, но и моей страны. Теперь нам принадлежит мировой рекорд и "золото" Олимпийских игр в прыжкам в высоту. Хочу поблагодарить всю свою команду и фанатов за постоянную поддержку и веру. А военным за защиту нашего государства. И сказать – если бы не вы, уже не было ни Украины, ни гимна, ни флага, ни медалей. Мы делаем хорошее дело, выигрывая награды. А вы – великое, одерживая победу. Верю, что сезон 2025 года станет не менее интересным, но до него у меня еще достаточно времени, чтобы отдохнуть и удивить вас снова", – подчеркнула Магучих.

Напомним, по ходу сезона украинская легкоатлетка прыгнула на 2 метра 10 сантиметров и побила рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался 37 лет. В минувшую пятницу Магучих выиграла "золото" в финале Бриллиантовой лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, что из-за России только один день смогла порадоваться историческому мировому рекорду.

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