Определены все пары плей-офф Суперлиги Париматч: результаты 9 мая

В воскресенье, 9 мая, были сыграны последние поединки регулярного сезона в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

В стартовой встречи игрового дня "Днепр" победил "Прометей" (84:73), "Запорожье" в овертайме обыграл "Будивельник" (103:117), "Киев-Баскет" был сильнее "Николаева" (92:65), "Химик" не оставил шансов "Одессе" (97:63), а "Черкаськи Мавпы" играют с "Харьковскими Соколами", но этот матч на итоговое расположение команд не влияет.

1/4 финала

Киев-Баскет (1) - Черкаськи Мавпы (8)

Расписание матчей: 12,14,18 и, при необходимости, 20 и 23 мая;

Днепр (2) - Будивельник (7)

Расписание матчей: 2-7 места: 13,15,18 и, при необходимости, 20 и 23 мая;

Прометей (3) - Химик (6)

Расписание матчей: 3-6 места: 14,16,19 и, при необходимости, 21 и 24 мая;

Запорожье (4) - Тернополь (5)

Расписание матчей: 4-5 места: 14,16,19 и, при необходимости, 21 и 24 мая;

Киев-Баскет праздновал выездную победу над Николаевом в заключительный день первого этапа чемпионата - 92:65.

В первой половине матча преимущество Киев-Баскета иногда достигала 25 очков. Удалось это благодаря значительно лучшей игре во всех аспектах. Подопечные Айнарса Багатскиса реализовали 17 выстрелов, тогда как соперник – 9. Киевляне сделали 30 подборов против 17 и 10 передач против 7. Стоит отметить Брюса Месси, который стал самым результативным в матче по итогам первой 20-минутки – 12 очков.

После отдыха Николаев начал демонстрировать более или менее равную игру, но наверстать 21-очковое отставание с победителем регулярного чемпионата было крайне трудно. Корабелы с небольшим отставанием проиграли третью и смогли свести вничью заключительную четверть. Но этого было мало. Поэтому, как итог, победа Киев-Баскета – 92:65. Стоит отметить Александра Мишулу, получившего наивысший рейтинг эффективности в команде – 20. У него 10 очков, 6 подборов и 7 передач.

Николаев – Киев-Баскет 65:92 (9:21, 14:23, 18:24, 24:24)

Николаев: Приймак 11 очков + 5 подборов + 1 передач, Боднар 10 очков + 6 подборов + 6 передач, Дубоненко 13 очков + 1 передач, Заплотинский 22 очков + 10 подборов + 6 передач

Киев-Баскет: Коренюк 11 очков + 8 подборов + 1 передач, Месси 14 очков + 7 подборов + 3 передач, Близнюк 11 + 2 подборов + 4 передач, Янг 10 очков + 3 подборов + 4 передач, Мишула 10 очков + 6 подборов + 7 передач

Днепр смог в тяжелом поединке одолеть Прометей и вернуть себе вторую строчку турнирной таблицы в последний день регулярного чемпионата.

В первой половине Днепр смог завладеть гандикапом в 6 очков. Удалось это благодаря более лучшей реализации и командной игре. Гости попали 16 выстрелов из 31, а хозяева – 12 из 36 Днепряне отдали 11 передач, тогда как соперники – 6. Стоит отметить Террелла, который на тот момент уже набрал 14 баллов.

После отдыха гости смогли увеличить свое преимущество еще на 7 очков. Им удалось более продуктивно сыграть в краске в третьей 10-минутке – 6 попаданий против 4, а кроме того, 5 штрафных против 2. По показателю дальних выстрелов статистика на тот момент была почти равной – 6 на 5.

В заключительной части Днепр не растерял свой гандикап. Прометей смог отыграть только 2 очка отставания из 13. Стоит отметить Джареда Террелла, который стал самым результативным в матче – 26 очков. Кроме того, у него 6 подборов и 1 передача. Его вклад в значительной степени помог Днепру одержать победу в последнем матче регулярки и вернуть вторую строчку таблицы.

Прометей – Днепр 73:84 (15:23, 22:20, 16:23, 20:18)

Прометей: Вон 19 очков + 5 подборов + 2 передач, Петров 8 очков + 4 подбора, Сидоров 12 + 2 подборов + 1 передач, Лукашов 10 очков + 3 подбора, Майерс 10 очков + 5 подборов

Днепр: Террелл 26 очков + 6 подборов + 1 передач, Кравцов 15 + 3 подбора + 1 передач, Глебов 7 очков + 5 подборов + 4 передач, Бобров 9 очков + 7 подборов + 3 передач, Санон 10 очков + 3 подбора + 2 передач

Будивельник принимал Запорожье в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команды продемонстрировали очень результативную игру в первой половине матча, набрав еще до большого перерыва 110 очков на двоих. Команда Валерия Плеханова, реализовав 12 трехочковых половины, набрала 61 очко и получила +12 после 20 минут игры. Будивельник также атаковал на высоком уровне, но защита команды Игорса Миглиниекса не сработал. Киевляне имели преимущество на подбор и пробили 15 штрафных больше соперника, но допустили 10 потерь за половину и, пропустив рывок соперника во второй части второй четверти, ушли на большой перерыв при двусмысленного отставание.

Во второй части матча темп игры немного упал, команды лучше защитились и продолжали допускать большого количества потерь. Еще на старте третьей десятиминутки гости через два неспортивных потеряли Виталия Мальчевского, а в четвертой четверти из-за перебора фолов - Ивана Михеева. Но благодаря отличной игре других основных игроков команды, в частности Майкла Кэффи, который выдал очередной мощный матч, гости получили героическую победу в овертайме. Дэвенпорт мог выигрывать матч еще в основное время, но в конце игры реализовал лишь 2 из 4 штрафных. В дополнительной пятиминутке запорожцы эту игру уже не отдали и, выиграв овертайм 17: 6, в третий раз в сезоне победили Будивельник в сверхрезультативном матче - 117: 103.

Будивельник проиграл, а Химик выиграл домашний матч в Южном, поэтому киевляне опустились на 7 место и в первом раунде плей-офф сыграют против Днепра.

Будивельник - Запорожье 103: 117 (30:25, 19:36, 28:21, 23:18, 6:17)

Будивельник : Буртт 20 + 14 передач + 6 подборов - 7 потерь, Дэвенпорт 15 + 12 подборов, Дево 13 Кобец 10 Джефферсон 5 - старт, Брайс Джонсон 21 + 6 подборов, Звонов 8, Яковичс 7, Кожемякин 4, Козлов 3

Запорожье: Кэффи 28 + 13 передач, Мальчевский 17 Тихонов 15 Сизов, 14 Грицак 10 + 6 подборов + 5 перехватов + 4 передачи - старт, Маяускас 17 + 8 подборов, Титов 7, Михеев 6, Рагимов 3, Морозов 0

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