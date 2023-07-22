Знаменитый украинский боксер добыл победу нокаутом на шоу в Дубае. Видео

Знаменитый украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (20-1-1, 12 KO) добыл красивую победу над Фредди Лайнесом (17-4, 12 КО) из Никарагуа. Поединок на шоу в Дубае завершился техническим нокаутом.

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С первых раундов Лайнес сделал акцент на силовые джебы, пытаясь удержать 31-летнего уроженца Лиманского (Одесская область) на дистанции. Хегай присматривался к оппоненту, а затем провел блестящую атаку ударами по корпусу и двумя боковыми в голову.

Арнольд методично работал по печени и Лайнесу пришлось "взять колено", чтобы прийти в себя. Второй нокдаун случился после точного хука в голову. Украинский боксер атаковал хаотично, что мешало ему прицельно и точно нокаутировать оппонента.

Развязка наступила в 4-й трехминутке, когда представитель Никарагуа пропустил очередную "плюху" в висок и упал в третий нокадун. После этого рефери остановил встречу, присудив победу нашему соотечественнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года Хегай удосрочил мексиканца Рубена Тостадо Гарсию (25-10, 8 КО). Поединок в немецком Кельне завершился во 2-м раунде.

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