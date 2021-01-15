Знаменитый российский боксер попался на допинге: спортивные итоги 15 января

Российский боксер и экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев попался на допинге, а футболист "Динамо" Бенито показал реакцию на снегопад в Киеве.

Кроме того, футболист "Шахтера" Ефим Конопля рассказал о конфликте его девушки с игроком "Динамо" Денисом Поповым.

OBOZREVATEL представляет главные новости четверга, 14 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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