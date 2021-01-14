Украинский футболист сказал, что происходит когда переходишь из "Шахтера" в "Динамо"

Украинский хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий, который раньше играл за "Шахтер", признался, что предложений перейти в "Динамо" ему не поступало, а если б и поступило, он бы вряд ли согласился.

В интервью "Брутальному футболу" Тотовицкий заявил, что когда переходишь из донецкого клуба в киевский, то "много разного неприятного происходит".

"Не хотел бы, чтобы много критики на меня вылилось. Думаю, что не перешел бы, но никогда не говори "никогда", – сказал Тотовицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27-летний полузащитник начинал свою профессиональную карьеру за молодежные киевские клубы РВУФК и "Динамо". Всего в чемпионатах ДЮФЛ Украины провёл 54 игры и забил 13 мячей.

Выступал за юношескую (до 17 лет) и молодежную сборные Украины. В 2014 году завоевал кубок Содружества.

С 2010 по 2020 года являлся футболистом "Шахтера", выступая в арендах в "Мариуполе", "Ильичевце", "Заре" и "Кортрейке".

Отметим, что в августе прошлого года перспективный нападающий академии "Шахтера" решил продолжить карьеру в киевском "Динамо".