Знаменитий російський боксер попався на допінгу: спортивні підсумки 15-січня
Російський боксер і ексчемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов попався на допінгу, а футболіст "Динамо" Беніто показав реакцію на снігопад у Києві.
Крім того, футболіст "Шахтаря" Юхим Конопля розповів про конфлікт його дівчини з гравцем "Динамо" Денисом Поповим.
OBOZREVATEL представляє головні новини четверга, 14 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Знаменитий російський боксер попався на допінгу. Його бій скасовано
Африканський футболіст "Динамо" очманів від снігу в Києві
Футболіст "Шахтаря" розповів про стосунки з ексдівчиною гравця "Динамо"
У Франції зірвався "автогол року". Відео курйозу
"Аталанта" показала, як "Україна і Росія" працюють разом. Відео
Штурм Капітолію: американського олімпійського чемпіона судитимуть
Український футболіст сказав, що відбувається, коли переходиш із "Шахтаря" в "Динамо"