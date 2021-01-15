Знаменитий російський боксер попався на допінгу: спортивні підсумки 15-січня

Російський боксер і ексчемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов попався на допінгу, а футболіст "Динамо" Беніто показав реакцію на снігопад у Києві.

Крім того, футболіст "Шахтаря" Юхим Конопля розповів про конфлікт його дівчини з гравцем "Динамо" Денисом Поповим.

OBOZREVATEL представляє головні новини четверга, 14 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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