Жена Усика рассказала, как в Крыму реагируют на вторжение России в Украину

Жена знаменитого украинского супертяжеловеса Александра Усика (19-0, 13 КО) Екатерина рассказала, что в оккупированном Крыму все всё знают о полномасштабном вторжении России на Украину, но не верят в разрушительные последствия нападения.

По словам Екатерины Усик, всем жителям на полуострове, как и остальным россиянам 24/7 вливается в уши пропаганда "и люди их реально смотрят".

​"Это надо сидеть в подвале под обстрелами, чтобы понимать, что происходит. Они не хотят в это верить, хотя и все знают. Они все знают. В Крыму каждый 2-й связан с Украиной и все они знают и молчат. Этому нет оправданию, когда детей и женщин насилуют и убивают", – сказала Катя в интервью Youtube-каналу PravdaTUT Lviv.

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"Честно скажу, что очень рада, что все мои близкие, мой брат, мои родители, мои кумовья - они приехали на день рождения моего ребенка 23 февраля и тут остались", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина рассказала, о реакции ее друзей в Крыму, которых после начала войны в Украине она пыталась переубедить, раскрыть им глаза на происходящее. ​

​Также на воротах дома оккупанты оставили символы своих преступных действий и "русского мира" – латинские буквы V и Z.

Напомним, что дом Усика, расположенный в Ворзеле под Киевом, сильно пострадал от нападения российских оккупантов. Агрессоры занимали его несколько недель во время попыток штурма столицы Украины.

Источник: скриншот видео телеканала "Киев" Alt:

Ранее снимки и ролики из Ворзеля показала жена Усика Екатерина. Она не стеснялась в выражениях в адрес российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Усик жестко обратилась к крымчанам, которых практически открыто назвала предателями Украины. В свою очередь сам чемпион мира отметил, что испытал полное опустошение и непонимание из-за вторжения России.