Алкоголь, разбитая посуда, символы войны: появилось видео дома Усика после освобождения Ворзеля от российских оккупантов

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
8,3 т.
Алкоголь, разбитая посуда, символы войны: появилось видео дома Усика после освобождения Ворзеля от российских оккупантов

Дом украинского чемпиона Александра Усика (19-0, 13 КО), расположенный в Ворзеле под Киевом, пострадал от нападения российских оккупантов. Агрессоры заняли его на несколько недель во время попыток штурма столицы Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале телеканала "Киев". На кадрах можно увидеть сильно поврежденный двор перед самим зданием. Газон уничтожен гусеницами танков. При этом сам дом практически не пострадал. На веранде можно заметить следы употребления варварами алкоголя, разбитую ими посуду.

Дом Александра Усика в Ворзеле.
Видео дня
Дом Усика был занят российскими варварами.
Оккупанты распивали алкоголь в доме Усика.

Также на воротах дома оккупанты оставили символы своих преступных действий и "русского мира" – латинские буквы V и Z.

Символы российской оккупации в Украине.
Екатерина Усик показала дом в Ворзеле.

Ранее снимки и ролики из Ворзеля показала жена Усика Екатерина. Она не стеснялась в выражениях в адрес российских военных.

"Русский мир"! Заехал и ко мне! Твари! Просто все испортили, наср*ли, как всегда. Долб***ы, еще и застолье устраивали! Какие они тупые! Нищие. Г***о!" – написала супруга боксера в социальной сети Instagram.

Екатерина Усик раскритиковала крымчан.
Екатерина Усик показала бесчинства российских оккупантов.
Дом семьи Усика.
Усик записался в тероборону Киевщины.
Усик с чемпионскими поясами

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Усик жестко обратилась к крымчанам, которых практически открыто назвала предателями Украины. В свою очередь сам чемпион мира отметил, что испытал полное опустошение и непонимание из-за вторжения России.

Война в Украине 2022Вторжение России в УкраинуstopwarАлександр УсикЕкатерина Усик