Алкоголь, разбитая посуда, символы войны: появилось видео дома Усика после освобождения Ворзеля от российских оккупантов

Дом украинского чемпиона Александра Усика (19-0, 13 КО), расположенный в Ворзеле под Киевом, пострадал от нападения российских оккупантов. Агрессоры заняли его на несколько недель во время попыток штурма столицы Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале телеканала "Киев". На кадрах можно увидеть сильно поврежденный двор перед самим зданием. Газон уничтожен гусеницами танков. При этом сам дом практически не пострадал. На веранде можно заметить следы употребления варварами алкоголя, разбитую ими посуду.

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Также на воротах дома оккупанты оставили символы своих преступных действий и "русского мира" – латинские буквы V и Z.

Ранее снимки и ролики из Ворзеля показала жена Усика Екатерина. Она не стеснялась в выражениях в адрес российских военных.

"Русский мир"! Заехал и ко мне! Твари! Просто все испортили, наср*ли, как всегда. Долб***ы, еще и застолье устраивали! Какие они тупые! Нищие. Г***о!" – написала супруга боксера в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Усик жестко обратилась к крымчанам, которых практически открыто назвала предателями Украины. В свою очередь сам чемпион мира отметил, что испытал полное опустошение и непонимание из-за вторжения России.