Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

Бывший британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вместе с женой Пэрис отправились в романтическое путешествие на выходных, пока боксер привыкает к своей жизни на пенсии. Пара поселилась в роскошном отеле Trump в Шотландии.

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Тайсон и Пэрис побывали в графстве Эршир, где они посетили гольф-курорт Trump Turnberry.

Фьюри и его жена наслаждались послеобеденным чаем.

Для этого случая 35-летняя Парис выбрала элегантный розовый костюм – жакет в сочетании с юбкой.

Перис поделилась фотографиями и видео с поездки в своих социальных сетях, где также выразила свою любовь к Шотландии.

Фьюри выглядел расслабленным и улыбнулся на одном из снимков, сделанных вместе с женой.

35-летний "Цыганский король" 13 января объявил о своем очередном уходе из бокса после поражения от Александра Усика в прошлом месяце. Это не первый раз, когда Фьюри заявляет о завершении карьеры – он уже дважды делал это. В 2017-м Тайсон огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Отметим, что недавно бывший чемпион мира в трех весовых категория Дюк МакКензи выразил уверенность в том, что Тайсон возобновит карьеру в ближайшее время. Это произойдет из-за намерений промоутеров организовать бой Цыганского короля с его соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

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