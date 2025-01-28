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Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
537
Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

Бывший британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вместе с женой Пэрис отправились в романтическое путешествие на выходных, пока боксер привыкает к своей жизни на пенсии. Пара поселилась в роскошном отеле Trump в Шотландии.

Видео дня

Тайсон и Пэрис побывали в графстве Эршир, где они посетили гольф-курорт Trump Turnberry.

Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

Фьюри и его жена наслаждались послеобеденным чаем.

Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото
Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото
Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

Для этого случая 35-летняя Парис выбрала элегантный розовый костюм – жакет в сочетании с юбкой.

Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

Перис поделилась фотографиями и видео с поездки в своих социальных сетях, где также выразила свою любовь к Шотландии.

Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото
Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото
Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

Фьюри выглядел расслабленным и улыбнулся на одном из снимков, сделанных вместе с женой.

Жена Фьюри впервые показала, что делает Тайсон после завершения карьеры. Фото

35-летний "Цыганский король" 13 января объявил о своем очередном уходе из бокса после поражения от Александра Усика в прошлом месяце. Это не первый раз, когда Фьюри заявляет о завершении карьеры – он уже дважды делал это. В 2017-м Тайсон огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Отметим, что недавно бывший чемпион мира в трех весовых категория Дюк МакКензи выразил уверенность в том, что Тайсон возобновит карьеру в ближайшее время. Это произойдет из-за намерений промоутеров организовать бой Цыганского короля с его соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

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