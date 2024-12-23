'Зеленский лично судил бой': Фьюри после поражения в реванше от Усика приписали фейк, который подхватили в России

Российские спортивные сайты опозорились с освещением реванша между Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Александром Усиком (23-0, 14 КО), который состоялся 21 декабря. В частности, в стране-агрессорке распространили фейковые слова британского боксера о судействе поединка.

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Позорными сообщениями отметился порталы mma.metaratings.ru и fight.ru. Редакторы этих сайтов на полном серьезе опубликовали новости, которые были сгенерированы искусственным интеллектом и опубликованы на странице footballmemesgpt в социальной сети Instagram, где прямо указано, что видео является пародийным.

"Такое впечатление, что Зеленский лично судил этот бой. Если бы мы не были в Саудовской Аравии, я бы предположил, что судьи были пьяны, но здесь нечего пить, кроме верблюжьей мочи. Все, кто смотрел бой, говорят, что я победил. Все знают, что Александр хуже боец, чем я, и что моя победа была честной и не вызывает сомнений. Судьи говорят, что я выиграл всего четыре раунда, и это просто позор. Это самое большое ограбление в истории, если не считать того, как Британский музей грабил другие страны на протяжении столетий", – приводят выдуманные слова Фьюри россияне.

Отметим, что другое росСМИ – "Советский спорт" – нелепо обвинило Усика в том, что он "встал на сторону террористов". После реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перфоманса.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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