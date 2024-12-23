'Представляю, как пригорает у россиян': стали известны слова Усика после поступка с саблей Мазепы на реванше с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) с воодушевлением воспринял идею поднять над головой саблю гетмана Ивана Мазепы после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше. 37-летний боксер воспользовался возможностью напомнить миру и российским врагам о стойкости украинского народа и его воле к свободе.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала известная пиарщица Ярослава Гресь, которая была одним из инициаторов перфоманса. По ее словам, Усику очень понравилась идея, а также он следил за тем, как мировые СМИ уделили много внимания этому поступку боксера.

"Сколько времени Александр Усик решал, хочет ли он поднять над головой саблю выдающегося гетмана, имя которого столетиями порочили русские? 5 минут. С момента, когда я отправила ему три снимка с предложением Черниговского областного исторического музея: саблю Мазепы, пернач Семена Палия и серебряное Евангелие. Усик набрал. "Конечно, сабля. Конечно, Мазепа. Конечно, делаем". Никаких колебаний. В четыре утра, после боя, мы смотрели первые выходы в международных медиа, Александр широко улыбнулся этой своей довольной усико-улыбкой: "Представляю, как сейчас пригорает у москалей", – рассказала Гресь.

Она также добавила, что доставка реликвии в Саудовскую Аравию потребовала усилий множества команда и людей. Кроме того, в какой-то момент, по словам Ярославы, она решила, что перфоманс не состоится, так как сабля так и не появлялась на ринге после оглашения победителя реванша Усика и Фьюри.

"Сколько команд работало над тем, чтобы этот проект состоялся? Двенадцать. И это были топовые команды. Это прозвучит забавно, но саблю охраняли больше людей, чем самого Усика. Сколько минут прошло после победы Александра, пока сабля появилась на ринге? 9. Девять бесконечно долгих минут, за которые мы почти смирились, что саблю не вынесут, потому что что-то пошло не так. Но вот мы увидели знакомый черный футляр. Через минуту – на красном бархате знакомый контур. А дальше клинок, когда-то державший в руке один из самых выдающихся украинских воинов, увидел весь мир. Получилось", – резюмировала Гресь.

Ранее OBOZ.UA рассказал об особенностях сабли Мазепы и чем она так бесит россиян. Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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