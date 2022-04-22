Закончит карьеру? Стали известно, подерется ли Фьюри с победителем реванша Усик – Джошуа

Британский супертяж Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) не завершит карьеру после боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО), несмотря на свой громкие заявления. Цыганский король, как называют Фьюри, намерен провести поединок против победителя реванша Александр Усик (19-0, 13 КО) – Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Такое мнение в интервью iFL TV выразил дядя Тайсона и один из его тренеров Джон Фьюри. Он подчеркнул, что у обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) всегда был настроен на то, чтобы стать сильнейшим в дивизионе.

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"Я знаю, что он может победить одного из этих двух парней, и я хочу доказать миру, что он лучший боец нашей эпохи. Фьюри захочет этого так же, как хочу я. Пусть Усик и Джошуа сойдутся в бою, и вы обязательно увидите, как Тайсон сразится с победителем их поединка. Он не сможет сопротивляться этому", – сказал Джон Фьюри.

Напомним, Фьюри и Уайт подерутся в субботу, 23 апреля, в Лондоне. На кону будет стоять чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет Тайсон. Вечер бокса можно будет увидеть в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри дал категоричный прогноз на реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. По словам промоутер британца Эдди Хирна, повторный поединок его клиента против украинца на 100% состоится в июле.

Отметим, что Тайсон Фьюри заявил, что его не касается война в Украине.