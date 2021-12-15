"Сознание мухи": промоутер Усика неожиданно прокомментировал скандал с флагом Ломаченко. Эксклюзив

Выход Василия Ломаченко с флагом Белгород-Днестровского вместо украинского после боя с Ричардом Комми вряд ли сильно ударит по его репутации в родной стране, несмотря на скандал, который вызвал поступок бывшего чемпиона мира в легком весе. Так считает один из ведущих промоутеров Украины и Европы Александр Красюк.

Генеральный директор K2, который ведет дела Александра Усика и Дениса Беринчика, рассказал OBOZREVATEL, изменится ли отношение к Ломаченко в Украине после скандальной истории в Нью-Йорке.

"Репутационный удар по Васе в Украине? У него здесь всегда были "за" и "против". Думаю, что это не сильно поменяет отношение к нему. Те, кто любят боксера, будут продолжать его любить, а те, кто его ненавидят, ищут причину.

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Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и сознание мухи. Пчела всегда летит на цветочек и питается пыльцой, а муха питается... чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности", – отметил Красюк.

"Осуждать Ломаченко? За что осуждать? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому очень нейтрально отношусь.

Я удивился, что не увидел там флаг Украины чисто потому, что это привычная история. Ну а он вышел за рамки привычного".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ломаченко отказывается объяснять свою выходку в бою с Комми. А мы рассказали, чей флаг боксер вынес в ринг вместо украинского.

Также за Василия вступился Иван Редкач, который ранее троллил Лому по любому поводу и устроил с ним разборки в церкви в Лос-Анжелесе перед боем Ломаченко и Лопеса.