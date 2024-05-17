'Я не попугай': промоутер Усика объяснил, чем были вызваны слова боксера 'Крым – божий'

Слова объединенного чемпиона мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) о том, что Крым принадлежит Богу, были вызваны реакцией на однотипные вопросы журналистов. При этом боксер никогда не скрывает, что занимает проукраинскую позицию в войне, которую с 2014 года против нашей страны ведет Россия.

Об этом в интервью британскому изданию The Independent заявил промоутер Александр Красюк. Представитель Усика вспомнил, что на заре профессиональной карьеры у боксера 10-15 раз спрашивали, чей Крым. Во время одной из пресс-конференций Александру это надоело.

"В 2016 году у нас была одна пресс-конференция, и журналист телеканала пришел, только чтобы задать этот один вопрос. Усик был так расстроен и устал отвечать, что сказал: "Я не попугай. Я говорил уже один раз об этом. Если у вас слабая память, просто посмотрите видео". Но от него все же не отставали, поэтому он сказал: "Крым – божий, как и все вокруг нас он принадлежит Ему". Это был его дипломатический ответ. Но поверьте мне, этот человек – настоящий патриот, настоящий гражданин Украины. Он любит Украину, Украина у него в сердце", – сказал Красюк.

18 мая Усик проведет поединок против Тайсона Фьюри (34-01, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В Эр-Рияде, который примет шоу, Александр встретился с украинцами и записал с ними мощное видео.

Накануне Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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